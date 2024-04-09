Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГИБДД Подмосковья продлит время работы своих подразделений

В подмосковной ГИБДД пообещали продлить время работы после технического сбоя

close
100%
Depositphotos

В подмосковной ГИБДД продлят время работы подразделений после технического сбоя в ресурсах по регистрации машин и выдаче прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан», — сообщили в пресс-службе МВД.

В Главном управлении ведомства добавили, что временная приостановка приема граждан в подразделениях ГИБДД Подмосковья произошла из-за технического сбоя.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что по всей России произошел массовый сбой в системе регистрации авто ГИБДД.

По данным канала, неполадки зафиксировали сразу после обновления базы ФИС ГИБДД-м.

Ранее москвичи не могли записаться в ГИБДД из-за нехватки талонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами