ГИБДД Подмосковья продлит время работы своих подразделений

В подмосковной ГИБДД продлят время работы подразделений после технического сбоя в ресурсах по регистрации машин и выдаче прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан», — сообщили в пресс-службе МВД.

В Главном управлении ведомства добавили, что временная приостановка приема граждан в подразделениях ГИБДД Подмосковья произошла из-за технического сбоя.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что по всей России произошел массовый сбой в системе регистрации авто ГИБДД.

По данным канала, неполадки зафиксировали сразу после обновления базы ФИС ГИБДД-м.

Ранее москвичи не могли записаться в ГИБДД из-за нехватки талонов.