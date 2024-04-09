В Арзамасе таксист надругался над 19-летней девушкой

В Арзамасе водитель такси изнасиловал молодую девушку, которая села к нему в машину. Об этом сообщает «Нижний Новгород Онлайн».

«4 апреля 23-летний уроженец Азербайджана таксовал, и к нему в машину села 19-летняя пассажирка, с которой ранее он был не знаком. Девушка ехала домой, однако во время поездки таксист применил к нижегородке физическую силу и совершил против нее иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Таксист задержан, он находится под арестом.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге таксист плюнул в лицо пассажирке, которая была недовольна долгой поездкой.

Водитель заявил, что после того, как он не исполнил требование пассажирки немедленно доставить ее до нужного ей места, она стала его оскорблять и снимать на телефон. Тогда водитель понял, что ехать с ней опасно. При этом он признал, что плевок в ее сторону был лишним.

Ранее сообщалось, что в Москве камеры начали штрафовать за парковку на направляющих островках.