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В России запретят автомобильные номера без триколора

Депутат Хинштейн: наличие триколора на автомобильных номерах станет обязательным

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Триколор на автомобильных регистрационных номерах станет обязательным. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Вы, наверно, замечали, что не на всех автомобильных номерах присутствует российский флаг. На ситуацию в контексте патриотического вектора развития страны обратил внимание мой подписчик, который предложил установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения Государственного флага Российской Федерации на государственном регистрационном знаке транспортных средств», — говорится в сообщении.

По словам депутата, он направил запрос в ГУОБДД МВД России, где ему сообщили, что до конца 2024 года в ГОСТ будут внесены соответствующие изменения.

До этого в Москве и Подмосковье водителей без номеров начали ловить при помощи камер видеофиксации. При выявлении такого автомобиля информация в автоматическом режиме передается на стационарные посты или экипажам ДПС. Шанса проехать без госномеров нет, при этом инспекторы выписывают штрафы.

По закону для постановки автомобиля на учет новому собственнику автомобиля дается 10 суток. В позапрошлом году Госавтоинспекция даже дала специальное разъяснение, что если машина новая или идет из-за границы, и есть документы о собственности, то действует право 10 суток.

Ранее сообщалось, что в России предложили сократить срок действия прав для пожилых водителей.

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