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Водителей попросили показать записи видеорегистраторов для поимки напавшего на полицейских

МВД попросило водителей показать записи видеорегистраторов для поимки наркодилера

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Прокуратура Московской области

В МВД водителей попросили предоставить записи с видеорегистраторов, чтобы помочь правоохранителям поймать наркодилера, ранее напавшего на полицейских. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» просят водителей автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые 7 апреля в период времени с 14 часов 39 минут до 15 часов 30 минут находились на участке дороги от г. Черноголовка до деревни Ботово и в обратном направлении, предоставить свои видеозаписи», — говорится в публикации.

Отмечается, что при наличии информации о местонахождении преступника следует обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское».

До этого сообщалось, что в Подмосковье неизвестные напали на полицейских. Telegram-каналы сообщают, что правоохранители караулили закладчика, но когда попытались его задержать, по ним открыли огонь из пистолета. По данным Shot, преступник был один, он скрылся на мотоцикле. В регионе ввели план «Перехват» и план «Сирена». На поиски преступника, расстрелявшего полицейских, подняли практически весь личный состав подмосковного МВД. По некоторым данным, на работу вызывают сотрудников с выходных и отпусков.

Ранее были опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье.

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