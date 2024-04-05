Выяснилось, какие автобренды снизили цены на новые авто в марте

В марте 2024 года на российском рынке зафиксировано снижение цен на новые автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру Оценка».

«В марте цена на новые машины по сравнению с февралем уменьшилась на 2,4% — до 3,5 млн рублей. В основном снижение стоимости наблюдается у автомобилей китайских брендов: FAW Bestune T77 стал дешевле на 5,2% и теперь стоит 2,6 млн рублей, Changan Lamore подешевел на 3%, до 2,8 млн рублей, Chery Tiggo 7 Pro — на 3%, до 2,6 млн рублей. Цена снизилась и на отечественный «Москвич-3» — теперь его можно приобрести за 2,1 млн рублей (-3,2%)», — говорится в сообщении.

До этого автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал одной из лучших среди китайских компактных «бюджетников» китайскую модель Changan CS35. Такую подержанную машину в России можно купить за 1 млн рублей.

Автомобиль продается только с передним приводом. По своим габаритам CS35 чуть больше Renault Sandero. Модель оснащена 1,6-литровым мотором на 113 л. с., который сочетается с МКП или АКП. При этом автоэксперт отметил, что ремень генератора и топливный насос не отличаются стойкостью. Модели на «автомате» получили японский Aisin AW60–40LE, который выдержит 200–250 тыс. км.

Ранее автоэксперт Васильев заявил, что автомобили Infiniti не покупают из-за устаревшего дизайна.