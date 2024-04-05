Названы официальные цены на автомобили Solaris в России

Российская компания AGR Automotive Group объявила официальные цены на автомобили под новым брендом Solaris. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

В частности, седан Solaris HS Active Plus со 100-сильным мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач (МКП) стоит 2 млн рублей. Специальная серия «Sportline» Elegance со 123-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией (АКП) — 2,2 млн рублей.

Кроссовер Solaris HC в базовой комплектации Classic со 123-сильным мотором, шестиступенчатой МКП и полным приводом — 2,5 млн рублей. Версия Lifestyle со 123-сильным мотором, шестиступенчатой АКП и полным приводом обойдется в 2,8 млн рублей.

Модель Solaris KRS Classic Audio со 123-сильным мотором и шестиступенчатой АКП стоит 2 млн рублей. Машина с теми же агрегатами в комплектации Prestige обойдется покупателю в 2.2 млн рублей.

Кросс-хэтчбек Solaris KRX в комплектации Comfort стоит 2,1 млн рублей, а версия Premium — 2,3 млн рублей. Машины предлагаются с 123-сильным мотором и АКП.

До этого стало известно, что в России в апреле 2024 года состоится презентация китайского родстера MG Cyberster. У MG Cyberster двухместный салон, складной мягкий верх и подъемные двери, как у моделей Lamborghini. Складная крыша может открыться за 10 секунд на скорости менее 50 км/ч.

Ранее сообщалось, что концерн Mitsubishi отказался от контрактной сборки в России на заводе ПСМА Рус в Калуге.