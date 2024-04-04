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Выяснилось, когда «УАЗ Патриот» получит новую модификацию

«Известия»: УАЗ выпустит «Патриот» с новым двигателем и внешностью в 2025 году

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Никита Чуйко/Quto.ru

К 2025 году УАЗ добавит в гамму внедорожников «Патриот» новую модификацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник на Ульяновском автозаводе.

«Работы над будущей новинкой модельного ряда «УАЗ» ведутся непосредственно на Ульяновском автозаводе с вовлечением экспертов группы продуктового инжиниринга и конструкторов «УАЗ», а также специалистов, в том числе дизайнеров Sollers Engineering. На данный момент реализация проекта движется в четком соответствии с изначальными планами», — заявил собеседник издания.

В компании добавили, что обновленный «Патриот» представят в следующем году. Производитель планирует оснастить модель двухлитровым дизельным двигателем от компании «Соллерс» и шестиступенчатой МКПП. Аналогичный силовой агрегат получил коммерческий автомобиль Sollers Argo. Также у «Патриота» будет модернизирован экстерьер и салон.

Помимо этого, на 2025 год запланирован выход «Патриота» на «автомате».

До этого компания BAIC показала тизеры нового Beijing BJ212, который представляет собой китайский аналог российской модели «УАЗ Хантер», в виде карандашных набросков. Незадолго до появления тизеров в китайских соцсетях стали распространяться «шпионские» фотографии новинки. Стало известно, что BJ212 нового поколения будет более габаритным (4360 х 1890 х 1940 мм). В салоне появились мультифункциональное рулевое колесо, мультимедиа с сенсорным дисплеем и компактный рычаг трансмиссии

Ранее был назван лучший китайский кроссовер с пробегом по низкой цене.

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