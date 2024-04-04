Выяснилось, когда «УАЗ Патриот» получит новую модификацию

К 2025 году УАЗ добавит в гамму внедорожников «Патриот» новую модификацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник на Ульяновском автозаводе.

«Работы над будущей новинкой модельного ряда «УАЗ» ведутся непосредственно на Ульяновском автозаводе с вовлечением экспертов группы продуктового инжиниринга и конструкторов «УАЗ», а также специалистов, в том числе дизайнеров Sollers Engineering. На данный момент реализация проекта движется в четком соответствии с изначальными планами», — заявил собеседник издания.

В компании добавили, что обновленный «Патриот» представят в следующем году. Производитель планирует оснастить модель двухлитровым дизельным двигателем от компании «Соллерс» и шестиступенчатой МКПП. Аналогичный силовой агрегат получил коммерческий автомобиль Sollers Argo. Также у «Патриота» будет модернизирован экстерьер и салон.

Помимо этого, на 2025 год запланирован выход «Патриота» на «автомате».

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