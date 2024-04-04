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В Екатеринбурге автомобиль без водителя попытался сброситься с третьего этажа

В Екатеринбурге машина сама съехала с третьего этажа паркинга и чуть не упала

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Жесть Екатеринбург/VK

В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль, оставленный водителем на паркинге, самостоятельно поехал вперед и чуть не упал с третьего этажа. Об этом пишет E1.ru.

«Машина на скорости стояла и с автозапуска поехала, через всю парковку проехала. Было место для разгона», — рассказал очевидец.

Отмечается, что от падения автомобиль спасло ограждение — машина сломала его и застряла, повиснув над пропастью. Вытаскивать транспорт пришлось с помощью троса.

До этого сообщалось, что под Гатчиной на 39-м километре федеральной дороги Р-23 Санкт-ПетербургПсков произошло серьезное ДТП с грузовиком — транспорт опрокинулся, врезался в барьерное ограждение и оказался насквозь проткнут отбойником. Отмечается, что на дороге в районе ДТП рассыпан песок. Движение по третьей полосе в сторону области и Санкт-Петербурга временно перекрыли.

Ранее с лужами в Оренбурге попытались бороться с помощью тракторов.

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