С лужами в Оренбурге попытались бороться с помощью тракторов

В Оренбурге тракторист при помощи ковша попытался убрать большую лужу с дороги. Ролик опубликовал Telegram-канал «Оренбургский городовой».

«Труду оренбургских коммунальщиков позавидовал бы даже Сизиф: они пытаются «разогнать» огромную лужу на дороге трактором. Как рассказывают жители Южного, за этим неравным боем они наблюдают каждый день», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что большая лужа покрывает всю дорогу между гаражами. Тракторист с помощью ковша загребает небольшое количество воды и с разгона пытается сбросить ее в кювет.

До этого в Башкирии в селе Макан Хайбуллинского района из-за перелива реки оказался смыт автомобиль вместе с водителем и двумя пассажирами. Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и спасатели зонального поисково-спасательного отряда города Сибай. Автомобиль смыло в кювет — с помощью техники его удалось вытащить.

Ранее в Госдуме пожаловались на провокации мотоциклистов на дорогах.