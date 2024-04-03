Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед доработал законопроект о наказании за пьяное вождение электросамокатов

Совфед исключил из закона о штрафах за пьяную езду на самокатах велосипедистов

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Сенаторы доработали проект закона о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артем Шейкина.

Изначально предполагалось ввести штрафы до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, штрафы до 5 тыс. рублей — за превышение на них скорости, до 3 тыс. рублей — за езду вдвоем.

До этого в Общественной палате предложили приравнять электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) к мопедам, чтобы для управления ими нужно было получать права категории М. Наличие водительских прав у пользователей самокатов позволит штрафовать их за нарушения ПДД, в том числе, пьяную езду, а также лишать права управления транспортным средством.

Ранее сообщалось, что быстрее всех теряют цену на рынке электрокары Mercedes-Benz и Nissan.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами