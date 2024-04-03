Совфед доработал законопроект о наказании за пьяное вождение электросамокатов

Сенаторы доработали проект закона о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артем Шейкина.

Изначально предполагалось ввести штрафы до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, штрафы до 5 тыс. рублей — за превышение на них скорости, до 3 тыс. рублей — за езду вдвоем.

До этого в Общественной палате предложили приравнять электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) к мопедам, чтобы для управления ими нужно было получать права категории М. Наличие водительских прав у пользователей самокатов позволит штрафовать их за нарушения ПДД, в том числе, пьяную езду, а также лишать права управления транспортным средством.

Ранее сообщалось, что быстрее всех теряют цену на рынке электрокары Mercedes-Benz и Nissan.