Названы самые опасные летние шины

Издание AutoBild провело тест летних шин (размерность — 205/55 R16) и составило список самых опасных. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что тест включает в себя торможение на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, а также на мокром асфальте на скорости 80 км/ч. Приемлемым считается тормозной путь не более 66,9 м.

Так, шины Matador Hectorra 5 оказались лучшими из худших — 73 м. На втором месте китайские шины Firemax FM601 с результатом 73,3 м. Чуть хуже (73,5 м) показали себя Radar RPX800, которые также изготавливаются в Китае.

Индийские шины Ceat SecuraDrive на четвертом месте — 73,9 м. На пятом — Fortuna Ecoplus HP, выпускаются в КНР, тормозной путь — 74 метра.

Далее следуют шины Lassa Driveways (74,2 м), Atlas Green HP (74,4 м), Superia Tires Ecoblue HP (74,4 м), Nordexx NS9000 (74,9 м), Berlin Tires Summer HP (76,7 м), Arivo Premio Arzero (78,1 м), DoubleCoin DC-99 (81,7 м), Triangle AdvanteX TC101 (81,8 м).

До этого главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин заявил, что для того, чтобы правильно подобрать себе комплект китайских шин, потребуется время.

По его словам, нужно почитать про каждый из брендов, который заинтересовал, ознакомиться с отзывами, может быть, пообщаться с продавцами, потому что у них всегда есть обратная связь от покупателей. Плюс, если есть знакомый шиномонтажник, к которому вы ездите многие годы, можно обсудить эту тему с ним, потому что такие специалисты, как правило, шину «видят руками».

Кроме того, Максим Ракитин заявил, что цены на китайские шины в этом сезоне вырастут на 7-8% относительно прошлого года. Это связано с сезонным подъемом цен и курсом валют.

Ранее сообщалось, что хранящиеся в одном положении шины могут сильно деформироваться.