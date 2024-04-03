Синяя самодвижущаяся туалетная кабинка без пассажира попала в Москве на видео

В Москве ветер вынес синюю туалетную кабину на проезжую часть. Видео опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Судя по видео, стоявшую на тротуаре туалетную кабину сильный ветер снес на проезжую часть, после чего она стала перестраиваться из ряда в ряд. Кадры сняты недалеко от Третьего транспортного кольца.

Сегодня в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности — это связано с сильным ветром в городе.

Параллельно в режим повышенной готовности перешли городские службы, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

Принимаются меры по защите от ветра жилых и нежилых домов, а также транспорта, торговых центров и строек. Отмечается, что под особым контролем находятся системы жизнеобеспечения и электросетевые организации.

Как объяснил заммэра Москвы Петр Бирюков, синоптики прогнозируют ветер с порывами до 21 м/с до конца сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, сильный ветер в Москве стал валить деревья прямо на автомобили.