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Синяя самодвижущаяся туалетная кабинка без пассажира попала в Москве на видео

В Москве попала на видео убегающая по дороге синяя кабинка туалета

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Телеграм-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА»

В Москве ветер вынес синюю туалетную кабину на проезжую часть. Видео опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Судя по видео, стоявшую на тротуаре туалетную кабину сильный ветер снес на проезжую часть, после чего она стала перестраиваться из ряда в ряд. Кадры сняты недалеко от Третьего транспортного кольца.

Сегодня в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности — это связано с сильным ветром в городе.

Параллельно в режим повышенной готовности перешли городские службы, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

Принимаются меры по защите от ветра жилых и нежилых домов, а также транспорта, торговых центров и строек. Отмечается, что под особым контролем находятся системы жизнеобеспечения и электросетевые организации.

Как объяснил заммэра Москвы Петр Бирюков, синоптики прогнозируют ветер с порывами до 21 м/с до конца сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, сильный ветер в Москве стал валить деревья прямо на автомобили.

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