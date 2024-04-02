На «АвтоВАЗе» резко высказались в отношении китайских автобрендов

Китайские автомобильные бренды не заинтересованы в локализации производства своих автомобилей, а также ведут агрессивную ценовую политику. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей. К сожалению, мы продолжаем наблюдать крайне агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России, что загрузило бы дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль», — сказал Соколов.

По его словам, у некоторых восточных автомобильных брендов, пришедших в Россию, наблюдается дефицит запчастей. Сервисам же сложно заказывать детали для ремонта и обслуживания машин.

До этого Соколов заявил, что отечественных автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников. По его словам, производственный план на этот год более 500 тыс. автомобилей. При этом в мае будет запущен конвейер для производства в Ижевске, там будут выпускать Largus.

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» впервые представит автомобиль Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» вновь начал выпускать универсалы Lada Granta Cross.