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«АвтоВАЗ» возобновил выпуск модели Lada Granta Cross

«АвтоВАЗ» вновь начал выпускать универсалы Lada Granta Cross

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» после перерыва продолжил выпуск универсалов Lada Granta Cross. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Процесс понемногу пошел, с конвейера стабильно сходят автомобили Granta Cross, пока еще в небольшом количестве, но темп сборки будет увеличиваться, в апреле будет где-то выпущено около 1 тыс машин только в комплектации Quest, остальные в комплектациях попроще», — говорится в сообщении.

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

Ранее стало известно, что самым проблемным автомобилем Mitsubishi является Lancer IX.

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