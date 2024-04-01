Названа причина столкновения автобуса с поездом под Ярославлем

В Ярославской области рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом из-за того, что заглох и не успел проехать железнодорожный переезд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам пассажиров автобуса, во время переезда железнодорожных путей ПАЗ резко заглох. В то же время машинист поезда «Архангельск – Москва» успел подать два предупреждающих звуковых сигнала. По данным канала, он не стал снижать скорость, потому что было слишком поздно.

До этого сообщалось, что рейсовый автобус и скорый поезд столкнулись в селе Берендеево. На месте происшествия работают спасатели, правоохранители и медики.

В конце марта по пути в Москву поезд с пассажирами из Орска сошел с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Локомотиву были нанесены механические повреждения, также в неисправности оказался нечетный путь, сообщили в местной транспортной прокуратуре. На место ДТП тогда отправили восстановительный поезд.

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