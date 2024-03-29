Выяснилось, почему в России не осталось дешевых китайских автомобилей

В России не осталось дешевых китайских автомобилей из-за нынешней таможенной политики. Об этом пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на гендиректора Ixen Motors Rus, официального дистрибьютора бренда Forthing, Елену Гольцову.

«В связи с действующей таможенной политикой акциз, утилизационный сбор и пошлина формируют значительную долю стоимости автомобиля. Поэтому официально ввезти дешевые машины на территорию России с сохранением конкурентной цены практически невозможно. При этом их качество будет низким, превращая гарантийные обязательства в большую проблему для дилеров», — пояснила она.

Это объясняет, почему большинство китайских авто, представленных в России, дороже 2 млн рублей. Гольцова добавила, что на данный момент многие компании стараются импортировать автомобили, цена которых должна соответствовать качеству. В связи с этим «лоукостеры» в России в ближайшее время не появятся.

До этого сообщалось, что в апреле в РФ ожидается старт продаж кроссоверов Omoda C5 в новой стандартной комплектации Fun, после чего должна упасть начальная стоимость модели. Однако в компании не уточнили обновленную сумму. Сейчас на отечественном рынке модель продается по цене от 2,68 млн руб. Omoda C5 доступна для россиян с передним и полным приводом, а также с разными типами силовых установок. В первой версии автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором на 147 л.с., бесступенчатой коробкой передач, а во второй — 150-сильным двигателем на 1,6 л в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением.

Ранее российским водителям предложили переделать китайские Tank 300 в Mercedes Gelandewagen.