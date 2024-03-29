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Аэропорт Шереметьево повышает цену на парковку с 1 апреля

В московском аэропорту Шереметьево с 1 апреля подорожает парковка

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Depositphotos

В московском аэропорту Шереметьево с 1 апреля изменятся тарифы на парковку. Об этом сообщается на сайте «Шереметьево Паркинг».

На паркинге у терминалов B и C стоимость парковки составит 400 рублей в час для первых двух часов (далее действует суточный тариф). С 1 по 4-е сутки плата составит 1,2 тыс. рублей в сутки, за 5-30-е сутки нужно будет платить 1 тыс. рублей в сутки, а 31-е сутки и далее — 1,2 тыс. рублей.

Тариф за стоянку с 5 по 30-е сутки вырос с 800 рублей до 1 тыс. рублей. Тариф за час и 1-4-е сутки не изменился со времени предыдущего повышения в декабре 2023 года.

На бюджетной парковке P12 в индустриальном парке «Шереметьево» стоимость стоянки с 1 апреля составит 300 и 350 рублей на открытой и крытой парковке соответственно.

Ранее стало известно, что в России подешевеет кроссовер Omoda C5.

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