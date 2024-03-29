Экс-президент ЮАР попал в ДТП перед выборами

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума попал в ДТП во время поездки в рамках избирательной кампании перед выборами в парламент. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Отмечается, что бывший африканский лидер, которому сейчас 81 год, остался жив. Пока неизвестно, пострадал ли он при ДТП. Авария произошла по дороге из провинции Квазулу-Наталь.

Примечательно, что до этого избирательная комиссия ЮАР не допустила Зуму до майских выборов в парламент. Причина — судимость кандидата. Согласно законам страны, человек, осужденный на год тюрьмы или больше, не имеет права избираться в течение 5 лет. В 2021 году Джейкоб Зума получил 15 месяцев заключения после того, как проигнорировал заседание спецкомиссии по делу о коррупции, согласно которому экс-президент подозревается в мошенничестве, отмывании денег и ежегодных взятках во время управления государством. Отказ бывшего лидера ЮАР от участия в заседании суд расценил как неуважение к судебному органу, отправив политика в тюремное заключение. После этого по ЮАР прошли многочисленные беспорядки.

Сторонники Зумы пообещали, что не дадут провести в стране выборы, если его не включат в число кандидатов.

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