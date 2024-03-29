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В Хакасии появилась «парковка» для дорогих авто прямо на мемориале героям ВОВ

В Хакасии ищут водителя Land Cruiser, припарковавшегося на мемориале героям войны

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Народный фронт в Республике Хакасия/VK

В Хакасии разыскивают водителя Land Cruiser, который припарковал свой автомобиль на мемориале героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском отделении Народного фронта.

«МВД и ГИБДД Хакасии оперативно отреагировали на сообщение абаканцев о том, что некий гражданин на автомобиле Land Cruiser устроил парковку на мемориале героям Великой Отечественной войны в МПС», — говорится в публикации.

Сейчас дело находится на контроле прокуратуры Хакасии. Очевидцев при наличии дополнительной информации попросили обращаться в Госавтоинспекцию.

Перед этим в сети распространились фото Land Cruiser, припарковавшегося на мемориале в Абакане, столице Хакасии. В результате Народный фронт обратился к ГИБДД и прокуратуре обратить внимание на фотографии.

До этого в Саратове жители пожаловались на произвольную парковку, которую водители организовали прямо у памятника павшим бойцам спецназа в самом центре города. Отмечается, что разговоры с автомобилистами не помогли.

Ранее в Краснодаре водитель чуть не сбил пенсионера, а затем пнул его ногой.

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