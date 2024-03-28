Названы автомобили, с которыми россияне не хотят расставаться

Автомобили Daewoo Nexia и Ford Focus чаще всего можно найти в лучшем техсостоянии, чем аналоги, благодаря более длительной эксплуатации одним собственником. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Бизнес».

«Чаще всего на руках у первых владельцев остается Daewoo Nexia: собственник ездит на ней в среднем 12 лет, рыночная цена машины — 205 тыс. рублей. Следом идет Ford Focus, который задерживается в первых руках в среднем на 10 лет и продается за 920 тыс. рублей. Renault Logan уходит немного быстрее (8 лет 6 месяцев, 473 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, быстрее всего автовладельцы избавляются от кроссоверов Skoda Kodiaq. Такой автомобиль обычно находится в собственности три года. Его цена — 3,15 млн рублей. Далее следует Hyundai Creta. По данным аналитиков, собственник ездит на такой машине четыре года. Цена — 2,04 млн рублей. На третьем месте BMW X5, которым владеют обычно 4,5 года. Стоимость машины составляет 1,99 млн рублей.

До этого стало известно, что рост стоимости ремонта автомобиля после того, как вы договорились на определенную сумму, может говорить об обмане в автосервисе. Также признаком обмана в автосервисе может являться постоянное затягивание сроков ремонта.

Ранее сообщалось, что правительство перекроет выгодный канал ввоза иномарок с 1 апреля.