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Mitsubishi отказалась от идеи превращать Pajero в кроссовер

В Mitsubishi решили не выпускать кроссовер Pajero

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Mitsubishi

Компания Mitsubishi решила не превращать Pajero в кроссовер. Об этом сообщает японский журнал Best Car со ссылкой на источники. До этого он же озвучивал версию, что производитель хочет возродить модель и сделать из нее кроссовер, таким образом отказавшись от концепции внедорожника.

Тогда предполагалось, что Pajero станет богато оснащенным кроссовером с несущим кузовом. Однако новые сведения, которые получил журнал, могут опровергать эту версию. В частности, сообщается, что Pajero получит рамную конструкцию от нового внедорожника Triton. Издание предполагает, что Mitsubishi сохранит изначальную концепцию модели. Также один из инженеров компании сообщил изданию, что они «прилагают все усилия», чтобы возродить Pajero.

Предполагается, что дебют нового Mitsubishi Pajero состоится в 2027 году.

До этого выяснилось, что автомобили Mitsubishi Eclipse Cross, Ford Ecosport, Renault Koleos, Toyota Venza и Honda Crosstour не продавались в России большими тиражами и неинтересны для перекупщиков, поэтому их можно выгодно купить на вторичном рынке.

Ранее стало известно, когда в России появится обновленный FAW Bestune B70.

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