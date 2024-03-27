«АвтоВАЗ» может поднять цены на свои автомобили в конце весны

«АвтоВАЗ» намерен сохранить рекомендованные розничные цены (РРЦ) на свои модели в нынешнем виде, как минимум, до конца апреля. Об этом пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на источники в компании.

«В этом году до начала мая рекомендованные розничные цены у нас точно останутся на текущем уровне. Более того, в 2024 году повышение цен заложено даже ниже того уровня инфляции, который прогнозируют официальные органы в этом году», — утверждает он.

Кроме того, в январе глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал, что не будет повышать цены вслед за инфляцией в начале года. По его словам, таким образом производитель уже делает скидку клиентам. В том же месяце размер прямой скидки на автомобили Lada составлял 180 тыс. руб. в случае совершения покупки через сайт компании. Забирать автомобиль предлагалось у одного из дилеров непосредственно в Тольятти.

В последний раз «АвтоВАЗ» повысил ценник на свои авто цены в ноябре 2023 года. За счет этого разные модели Lada в среднем подорожали на сумму от 64 тыс. до 106 тыс. руб.

До этого «Авто Mail.ru» со ссылкой на источники в компании писал о том, что «АвтоВАЗ» проведет первую публичную презентацию своей новинки Lada Iskra 5 июня в рамках ПМЭФ-2024. Однако производитель назвал эту информацию лишь слухами. Впоследствии «АвтоВАЗ» сообщил, что премьера новинки действительно состоится на ПМЭФ.

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