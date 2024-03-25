Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Росатом» создаст универсальную платформу для автомобилей

«Росатом» объявил о создании собственной платформы для электромобилей

close
100%
frimufilms/freepik.com

Компания «Росатом» разрабатывает платформу для электромобилей, которую в будущем автопроизводители могли бы использовать в качестве базы для построения собственных моделей. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачева.

«Мы всерьез сейчас строим производство электродвигателей для автомобилей, включая систему управления. И вот эту платформу, где есть зарядное устройство, двигатель и система управления, мы хотим унифицировать до продукта, потребляемого практически всеми автопроизводителями. Им очень нужна так называемая тележка, которую они будут дальше превращать в автомобильный гаджет», — сказал Алексей Лихачев.

По его словам, речь идет только о разработке платформы. Компания не планирует создавать корпус и заниматься дизайном.

Готовая платформа для электромобилей должна появиться через два-три года.

До этого стало известно, что автокомпоненты и запчасти для первого российского электромобиля «Атом» будут поставлять из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии. Компоненты будут ввозить через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, а также по железнодорожным маршрутам из КНР.

Конечным пунктом доставки автокомплектующих станет завод по производству электромобилей «Атом» в Москве. Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года.

Ранее сообщалось, что при покупке б/у шин можно не заметить многих дефектов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами