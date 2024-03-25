«Росатом» создаст универсальную платформу для автомобилей

Компания «Росатом» разрабатывает платформу для электромобилей, которую в будущем автопроизводители могли бы использовать в качестве базы для построения собственных моделей. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачева.

«Мы всерьез сейчас строим производство электродвигателей для автомобилей, включая систему управления. И вот эту платформу, где есть зарядное устройство, двигатель и система управления, мы хотим унифицировать до продукта, потребляемого практически всеми автопроизводителями. Им очень нужна так называемая тележка, которую они будут дальше превращать в автомобильный гаджет», — сказал Алексей Лихачев.

По его словам, речь идет только о разработке платформы. Компания не планирует создавать корпус и заниматься дизайном.

Готовая платформа для электромобилей должна появиться через два-три года.

До этого стало известно, что автокомпоненты и запчасти для первого российского электромобиля «Атом» будут поставлять из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии. Компоненты будут ввозить через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, а также по железнодорожным маршрутам из КНР.

Конечным пунктом доставки автокомплектующих станет завод по производству электромобилей «Атом» в Москве. Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года.

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