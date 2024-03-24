Назван надежный японский кроссовер по цене Lada Niva

На российском рынке не так много хороших кроссоверов за миллион рублей. Однако, по цене Lada Niva можно купить надежный японский кроссовер Suzuki Grand Vitara. Об этом сообщает журнал «За рулем».

По данным экспертов издания, за вышеуказанную сумму можно купить Suzuki Grand Vitara 2011-го или 2012 года выпуска, причем это будут как трехдверные, так и пятидверные версии. Первые в основном идут с мотором 1.6, а вторые есть как с 2,0-литровым, так и с более мощным двигателем объемом 2,4 л.

При осмотре автомобиля следует обратить внимание на возможные шумы при работе двигателя из-за изношенной цепи ГРМ, а также на гул в переднем редукторе, так как при частой езде по бездорожью в него попадает вода и манжеты теряют герметичность.

После покупки Suzuki Grand Vitara в редукторе рекомендуется заменить масло, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

До этого стало известно, что компания Volkswagen на автосалоне в Пекине представит новый седан Magotan, который является преемником модели Passat.

В Китае автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. Будут и более простые 1,5-литровые 160-сильные модификации. Привод передний, а коробка передач роботизированная.

Ранее сообщалось, что Zeekr преставит в Пекине минивэн Mix с необычными дверями.