Трампа могут лишить лицензии на ношение оружия

Бывший президент США Дональд Трамп может лишиться права на ношение оружия после того, как жюри признало его виновным в фальсификации деловой документации. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информацию полиции Нью-Йорка.

Лицензия на ношение оружия у Трампа была приостановлена 1 апреля 2023 года после обвинений в Нью-Йорке. После признания его виновным ситуация может нарушать законы о владении оружием для осужденных преступников.

Коллегия присяжных единогласно признала бывшего президента США Дональда Трампа виновным по одному из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

Трамп имеет право на апелляцию, и приговор будет оглашен 11 июля. Это может сделать его первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.

До этого Трамп поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку после вынесения приговора.

До этого бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что обвинительный приговор кандидату на пост главы государства Дональду Трампу по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс сделает его сильнее и укрепит позиции в предвыборной гонке.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.