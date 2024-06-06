Глава Минздрава РФ рассказал о ситуации с потреблением алкоголя в России

В России пока не отмечается снижение потребления алкоголя. Об этом глава Минздрава РФ России Михаил Мурашко заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

«В этом году пока по потреблению алкоголя снижения не отмечаем, в первые месяцы этого года», — сказал он.

По словам министра, для уменьшения потребления спиртного нужен системный подход, который в целом повышает приверженность граждан к здоровому образу жизни.

В России с 1 июня разрешили продавать алкоголь на летних верандах кафе и ресторанов. У гостей заведений теперь есть возможность покупать алкогольную продукцию в «сезонной зоне обслуживания посетителей».

В апреле доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в России следует запретить продажу спиртных напитков в таре объемом от 50 до 250 мл, так как алкоголь в таких маленьких емкостях отличается низкой ценой, что провоцирует россиян на его покупку.

Ранее в России выросли акцизы на вино и шампанское.