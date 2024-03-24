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В Китае представят конкурента минивэна Volkswagen ID.BUZZ

Zeekr преставит в Пекине минивэн Mix с необычными дверями

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Zeekr

Китайский автопроизводитель Zeekr распространил изображение нового минивэна Mix, премьера которого состоится 25 апреля в Пекине. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что над дизайном работал бывший стилист Bentley Штефан Зилафф. Длина автомобиля составляет 4688 мм, он станет конкурентом модели Volkswagen ID.BUZZ. Особенность новинки — передние двери. Для выхода водителя и пассажира их необходимо сдвинуть вперед. Zeekr Mix рассчитан на пятерых: сзади предусмотрен только обычный трехместный диван.

Zeekr Mix унаследовал платформу, тяговую батарею и задний 421-сильный электродвигатель у седана 007. Все остальные данные о модели будут объявлены во время презентации.

До этого стало известно, что компания Volkswagen на автосалоне в Пекине представит новый седан Magotan, который является преемником модели Passat.

В Китае автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. Будут и более простые 1,5-литровые 160-сильные модификации. Привод передний, а коробка передач роботизированная.

Ранее сообщалось, что дилеры стали предлагать Lada Vesta с вариатором на 300 тыс. рублей дешевле.

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