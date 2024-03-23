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На фото попал секретный кросс-хэтч Renault от «АвтоВАЗа»

Появились фото кросс-хэтча Renault, который сейчас «АвтоВАЗ» тестирует в Тольятти

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platesmania.com/autoligenda

«АвтоВАЗ» проводит тестирование предсерийного прототипа кросс-хэтча Renault. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные в Тольятти, пишет Motor.ru.

Предполагается, что на отечественном рынке новинка заменит модель Sandero. Автомобиль сохранил лейбл Renault, при этом собственником и страхователем автомобиля стало АО «АвтоВАЗ». На кросс-хэтче заметили внутризаводские номера Lada, при этом информации о «внутреннем наполнении» модели нет.

В целом новинка напоминает бразильский Kardian, однако дизайн все же заметно отличается: машина получила другую светотехнику, форму крышки багажника, бамперы и оформление выхлопной системы. Его презентация была запланирована на 2022 год, но проект свернули после разрыва Lada и Renault.

В то же время у «АвтоВАЗа» осталось несколько прототипов кросс-хэтчей, которые все еще тестируют на дорогах в Самарской области.

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