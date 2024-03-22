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BMW показала концепт Vision Neue Klasse X с белорусскими корнями

BMW представила концепт Vision Neue Klasse X с белорусскими корнями

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BMW

BMW представила концептуальный электрический кроссовер Neue Klasse X. Производство серийной версии этого автомобиля начнется в 2025 году на заводе в Венгрии, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Полностью электрическая архитектура позволила удлинить колесную базу автомобиля и сделать свесы кузова короткими, чтобы предоставить максимально возможный объем пространства для водителя и пассажиров. Также кроссовер обладает классическими пропорциями BMW.

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BMW

Концепт получил панорамную стеклянную крышу, он оснащен литий-ионной тяговой батареей увеличенной плотности, которая обеспечивает энергией 800-вольтовую бортовую систему. Переход на напряжение 800 В позволит BMW сократить время зарядки электромобиля.

Экстерьер нового кроссовера BMW Neue Klasse X разработал уроженец Белоруссии Алексей Кежа, уточняет Drom.ru. Дизайнер много лет работает в немецкой компании, его предыдущий значительный проект — дизайн BMW 3 Series G20, который выпускается с 2018 года.

Ранее были объявлены российские цены кроссовера Evolute i-Jet.

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