В ДТП с фурой в Северной Осетии пострадали 11 туристов из Подмосковья

В Северной Осетии на въезде в село Чикола Ирафского района произошло ДТП с участием экскурсионного микроавтобуса марки Mercedes, в котором находились туристы из Подмосковья, и фуры MAN. Об этом сообщает местное отделение МЧС в своем Telegram-канале.

«В салоне микроавтобуса на момент столкновения находились водитель и 15 туристов. Водитель и 10 туристов, в числе которых ребенок 2011 г.р., доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место ДТП прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, которые оказали помощь пострадавшим.

До этого в Железноводске фура снесла «Газель» с молоком и влетела в супермаркет. В ГУ МЧС по Ставропольскому краю отметили, что водитель большегруза не справился с управлением. Мужчина, находившийся за рулем молоковоза, получил травмы, за его состоянием следят врачи.

Ранее россиян предостерегли от покупки дешевых Zeekr в Белоруссии.