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В «АвтоВАЗе» заявили, что «китайцы» теснят Lada в ее сегментах рынка

«АвтоВАЗ» обвинил китайцев в конкуренци

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Lada

Автобренды из Китая в ходе активной экспансии заходят в традиционные рыночные сегменты Lada. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают «пробивать» планку утильсбора и заходить на традиционные рынки — в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей. Прежде всего, это автомобиль Lada Vesta», — сказал Соколов.

Отмечается, что речь идет о том, что автобренды из Китая дают скидки, которые уже превосходят размер утильсбора (единоразово уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль).

До этого Соколов заявил, что отечественных автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников. По словам, производственный план на этот год более 500 тыс. автомобилей. При этом в мае будет запущен конвейер для производства в Ижевске, там будут выпускать Largus.

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» впервые представит автомобиль Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» нарастит выпуск бюджетной Lada Granta в комплектации Standard.

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