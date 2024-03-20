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«АвтоВАЗ» раскрыл дату премьеры Lada Iskra

«АвтоВАЗ» впервые представит Lada Iskra на ПМЭФ-2024

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«АвтоВАЗ» впервые представит автомобиль Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«Уже стало доброй традицией презентовать новые автомобили на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме. Там был в прошлом году презентован автомобиль Aura, прототип автомобиля Aura. <…> Наверное, это самая представительная площадка, на которой мы презентуем автомобиль Iskra», — отметил Соколов.

По его словам, он уже посидел за рулем новой модели на полигоне «АвтоВАЗа». Соколов считает, что новинка — это «очень отзывчивый, динамичный и удобный» автомобиль, который понравится любителям бренда Lada.

До этого «Авто Mail.ru» со ссылкой на источники в компании уже писал о том, что «АвтоВАЗ» проведет первую публичную презентацию своей новинки Lada Iskra 5 июня в рамках ПМЭФ-2024. Однако производитель назвал эту информацию лишь слухами.

Ранее в Москве контролеры впервые загнали автобус в тупик для групповой проверки билетов.

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