Названа стоимость седана Solaris KRS

Седан Solaris KRS будет стоить в России от 2,18 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на одного из дилеров, продающих эти машины. Машины выпускаются на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что на автомобиль можно взять кредит — минус 300 тыс. рублей от начальной стоимости, а также сдать старый авто по трейд-ин — еще минус 200 тыс. рублей. Таким образом, купить Solaris KRS с максимальной выгодой можно за 1,68 млн рублей.

Комплектация включает в себя стальные диски колес на 15 дюймов, ABS и ESP, зеркала с электроприводом и подогревом, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, четыре динамика.

Седан Solaris KRS (ранее назывался Kia Rio) оснащается атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с.

В январе 2024 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen. Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

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