Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость седана Solaris KRS

Российские дилеры начали продавать Solaris KRS по цене от 2,2 млн рублей

close
100%
AGR Automotive Group

Седан Solaris KRS будет стоить в России от 2,18 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на одного из дилеров, продающих эти машины. Машины выпускаются на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что на автомобиль можно взять кредит — минус 300 тыс. рублей от начальной стоимости, а также сдать старый авто по трейд-ин — еще минус 200 тыс. рублей. Таким образом, купить Solaris KRS с максимальной выгодой можно за 1,68 млн рублей.

Комплектация включает в себя стальные диски колес на 15 дюймов, ABS и ESP, зеркала с электроприводом и подогревом, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, четыре динамика.

Седан Solaris KRS (ранее назывался Kia Rio) оснащается атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с.

В январе 2024 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen. Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

Ранее в «Сберавто» назвали факторы, говорящие о неадекватной цене на авто с пробегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами