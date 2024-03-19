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Раскрыт список самых надежных двигателей в мире

HotCars назвал десять самых надежных дизельных моторов в истории

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Самым надежным дизельным двигателем в истории признали 3,0-литровый BMW M57. Рейтинг приводит портал HotCars.

BMW M57 выпускался с 1998 по 2013 год и выдавал 181-282 л.с. Им оснащали BMW 3-й, 5-й, 6-й и 7-й серий, а также разные кроссоверы BMW X. Автоэксперты HotCars назвали этот мотор беспроблемным и надежным: его ресурс достигал 805 тыс. км.

Второе место в топе занял 3,0-литровый двигатель Jaguar Land Rover AJD V6, который продолжают выпускать и сегодня. Его устанавливают в Jaguar XF, Jaguar XJ и внедорожники Range Rover. Мощность двигателя варьируется от 221 до 275 л.с.

На третьей строчке оказался 2,0-литровый мотор Audi TDI мощностью от 140 до 190 л.с. Его начали выпускать еще в 2003 году и он все еще пользуется спросом: мотор устанавливают в Audi A3, Audi A4, Audi Q5 и Volkswagen Passat.

«Пятерку» лучших двигателей замыкают 6,6-литровый Chevrolet Duramax Engine и 2,4-литровый Volvo D5 Engine.

Также в рейтинге числятся такие моторы, как 4,2-литровый Toyota 1HD-FTE, 1,9-литровый Volkswagen TDI, 7,3-литровый Ford Power Stroke, 5,9-литровый Cummins и 3,0-литровый Chrysler EcoDiesel.

До этого Mercedes занялся выпуском медленных автомобилей — компания представила наименее мощную модификацию для AMG GT с индексом GT 43.

Ранее выяснилось, что с 1 апреля пересдать экзамен на водительские права в РФ можно будет через полгода.

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