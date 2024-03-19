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Россиянам показали, как выглядит полноприводный конкурент «Буханки»

В Москве представили микроавтобус «Соболь NN», который заменит «Буханку»

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СТТ

В Москве на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) был представлен полноприводный минивэн «Соболь NN». Об этом сообщает quto.ru. Автомобиль станет конкурентом модели УАЗ СГР, которую называют «Буханкой».

«У выставленного микроавтобуса — 6-местный салон, так что такой вариант может заинтересовать большие семьи, организаторов экскурсий и фирмы, которым нужен комфорт вэна, но проходимость внедорожника. Все сиденья имеют индивидуальные регулировки, а, вынув кресла, можно получить багажный отсек объёмом более пяти кубических метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у автомобиля есть жестко подключаемый передний мост, понижающая передача и блокировка межколесного дифференциала. Раздаточная коробка является совершенно новой отечественной разработкой.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым турбодизелем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Помимо обычной версии машины будет выпускаться модификация All-Road с силовыми бамперами и другими внедорожными аксессуарами.

До этого стало известно, что Chery выпустила кроссовер Exeed Exlantix ET для гипертоников. У автомобиля есть уникальная система мониторинга здоровья, способная отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее сообщалось, что компания GAC представила дешевый кроссовер GS4 Max, похожий на Infiniti.

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