Назван лучший пикап с японскими корнями, который можно купить в РФ по низкой цене

Сегодня Sollers ST6 – это самый доступный в России пикап, не считая УАЗа, который способен ездить по бездорожью. Об этом пишет «За рулем» со ссылкой на редактора журнала Александра Виноградова.

«По умолчанию пикап заднеприводный. Передний привод подключается на скорости до 15 км/ч, а ездить со всеми ведущими можно не быстрее 70 км/ч, ведь межосевого дифференциала нет. На понижайке ST6 уверенно едет по снежной целине – дефицита тяги не ощущается. Геометрическая проходимость достойная – клиренс 200 мм и углы въезда и съезда (задний свес недлинный) солидные. Не хватает разве что принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала», - заявил автоэксперт.

Отмечается, что автомобиль можно считать отечественным, поскольку его выпускают на заводе Sollers на Дальнем Востоке. Там же раньше собирали Mazda CX5 и Mazda 6. За основу пикапа был взят китайский JAC T6, однако изначально это Toyota Hilux предыдущего поколения.

Sollers ST6 оснастили 2-литровым турбодвигателем на 136 л.с., который также устанавливают в Sollers Argo. Производство мотора собираются локализовать на заводе в Елабуге. Вероятно, что его также установят на некоторые модели УАЗа.

Стоимость модели зависит от версии. Цены начинаются от 2,4 млн руб.

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