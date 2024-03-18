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«Москвич 3» стал самым дешевым кроссовером в России

No Limits: после снижения цен «Москвич 3» стал самым дешевым кроссовером в РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

После снижения цен, автомобиль «Москвич 3» стал самым доступным кроссовером на российском рынке, сообщает Telegram-канал No Limits.

Рекомендованная розничная цена на самый доступный «Москвич 3» составляет сейчас 1,59 млн рублей, что меньше, чем у Livan X3 Pro, который оценивается в 1,89 млн рублей и ранее был самым дешевым кроссовером на российском рынке.

Цена в 1,59 млн рублей актуальна для «Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт», с турбомотором 1.5, механической трансмиссией и передним приводом. На сайте автопроизводителя указано, что она касается автомобилей 2023 года выпуска и действительна до конца марта 2024 года.

В феврале 2024 года глава «КамАЗа» Сергей Когогин объявил, что 2023 год «Москвич» закончил с убытком в 160 млн рублей. «КамАЗ» является технологическим партнером «Москвича».

Ранее стало известно, что российские дилеры распродали 90% возрожденной Hyundai Creta (Solaris HC) из первой поставки.

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