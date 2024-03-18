Названы китайские кроссоверы, с которыми хочет конкурировать «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» в качестве конкурентов для автомобилей Lada Vesta с вариатором видит продукцию брендов Haval, Chery и Geely. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на презентацию новой версии Lada Vesta.

В частности, «АвтоВАЗ» называет преимуществом своего автомобиля его цену (1,94 млн рублей) в сравнении с кроссоверами Chery Tiggo 4 Pro (2,22 млн рублей), Geely Coolray (2,29 млн рублей) и Haval Jolion (2,3 млн рублей).

Среди других преимуществ Lada Vesta «АвтоВАЗ» назвал большой дорожный просвет (203 мм), вместительный багажник объемом 480 л, а также увеличенный межсервисный интервал. У отечественного автомобиля он составляет 15 тыс. км, а у большинства конкурентов — 10 тыс. км.

До конца 2024 года «АвтоВАЗ» рассчитывает выпустить более 100 тыс. Lada Vesta, половина от объема производства придется на автомобили в кузове универсал.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям «мулов» кроссовера на платформе Lada Vesta.