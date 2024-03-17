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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

На Алтае перевернулся автобус, ехавший в Новосибирск, семеро пострадали

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«МЧС Алтайского края»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Алтайского края»

В Немецком национальном районе Алтайского края семь человек пострадали при ДТП с автобусом, следовавшим из Казахстана в Новосибирск. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МЧС. Авария произошла утром в воскресенье в районе села Гришковка.

«Произошло опрокидывание автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент – Новосибирск. Водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с трассы и опрокидывание автобуса на бок», — отмечается в сообщении ведомства.

В автобусе ехали 54 пассажира, включая троих детей, а также двое водителей. Пострадали семеро взрослых, их осмотрели врачи скорой помощи. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу города Славгорода. Остальным пассажирам предоставили другой автобус, на котором они выехали в Новосибирск.

Ранее в Краснодаре пять машин по очереди попали в ДТП, пострадал ребенок.

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