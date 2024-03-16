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Ким Чен Ын впервые приехал на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Ким Чен Ын впервые посетил публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын впервые посетил публичное мероприятие на автомобиле представительского класса Aurus, который ему ранее вручил российский президент Владимир Путин. Об этом рассказала замглавы отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, чьи слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Особые функции личной машины безупречны и полностью благонадежны», — охарактеризовала машину она.

По словам Ё Чжон, факт приезда северокорейского лидера на этом авто явно свидетельствует о наличии корейско-российской дружбы, которая всесторонне укрепляется и переходит на более высокий этап.

В феврале президент России передал в подарок лидеру КНДР машину представительского класса Aurus. В Кремле объяснили, что когда Ким Чен Ын приезжал в Россию, то эта машина ему очень понравилась. Сестра лидера Ким Ё Чжон назвала автомобиль «лучшим подарком», а в Южной Корее объявили передачу Aurus нарушением санкций и пообещали пожаловаться в ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США ввели санкции против Aurus.

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