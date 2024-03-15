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Раскрыты сроки, когда в России исчезнут автомобили на «механике»

«Автодом»: в России продажи авто с «механикой» достигнут минимума через 3-4 года

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Shutterstock

В течение ближайших трех-четырех лет в России продажи новых авто с механической коробкой передач достигнут минимума. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

По словам аналитиков, Россия следует общемировому тренду по отказу от механической трансмиссии. В 2022-м ею оснастили только 34% новых авто из европейских стран. Доля новых машин с ручной коробкой передач на отечественном рынке при этом составляет 30–35%.

«Одной из причин такой общемировой тенденции является ужесточение экологических стандартов, так как механическая трансмиссия не всегда может обеспечить необходимый уровень выбросов, который обеспечивается с АКПП. С развитием технологий и популярностью автоматических коробок передач, в будущем механические трансмиссии будут устанавливаться на автомобили все реже», — отметили в «Автодоме».

При этом, по прогнозам экспертов, в сегментах бюджетных автомобилей, внедорожников и коммерческого транспорта ручная коробка передач все еще будет использоваться в РФ в ближайшие годы.

До этого журнал «За рулем» оценил эффект от вторжения «серых» электрокаров на рынок РФ. Автоэксперты отметили, что большие расстояния между российскими городами и холодный климат зимой значительно ослабляют многие потребительские качества такого транспорта.

Ранее выяснилось, почему водители сильно рискуют заболеть раком кожи.

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