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«АвтоВАЗ» решил сделать из школьников и студентов сборщиков Lada

В Тольятти «АвтоВАЗ» подготовил туристическую программу для привлечения рабочих

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» объявил о запуске программы промышленного туризма, в рамках которой гости смогут посетить музей предприятия, прессовое производство, линию сварки и лично принять участие в тестировании новых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Наше общее желание, чтобы «АвтоВАЗ» сегодня мог посетить каждый желающий, каждый школьник или студент, который задумывается о своей карьере», — отметил президент компании Максим Соколов.

На старте программы «АвтоВАЗ» будет принимать по одной группе туристов в неделю. В рамках экскурсии их пригласят на линии сборки №5 Granta либо №1 Vesta в зависимости от их доступности в конкретный день. В конце программы туристов выведут на панорамный балкон на 24 этаже здания заводоуправления — самую высокую точку в Тольятти. Отмечается, что проект поможет «ощутить мощь российской промышленности».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» расширит цветовую гамму для Lada Vesta до семи оттенков.

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