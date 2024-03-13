«Яндекс-такси» придумал новое наказание для заказчиков

«Яндекс такси» запустит новый алгоритм, замедляющий поиск машины для пользователей, которые часто отменяют заказы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
«Яндекс такси» будет стимулировать пассажиров меньше отменять заказы без необходимости, чтобы сдерживать рост цен за счет более оптимального распределения времени водителей», — заявил агрегатор.
Отмечается, что система будет учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя. На основе последних 30 заказов пассажиру присвоят один из трех статусов: «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок». Во втором случае поиск машины будет занимать больше времени, а в третьем, помимо длинного ожидания, станет недоступна опция заказа нескольких такси.
При этом агрегатор подчеркнул, что алгоритм не будет засчитывать вынужденные отмены, например, когда автомобиль едет дольше, чем рассчитывалось изначально. Сервис предупредит о нововведении в самом в приложении, там же можно будет посмотреть свой показатель отмен.
До этого «Яндекс Такси» объявил, что снизит комиссию для водителей в периоды повышенного спроса. Агрегатор подчеркнул, что из-за дефицита кадров в отрасли этот принцип будет действовать на постоянной основе.
Ранее УАЗ подтвердил возвращение своих самых «злых» внедорожников.