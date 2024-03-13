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«Яндекс-такси» придумал новое наказание для заказчиков

«Яндекс такси» будет снижать скорость поиска машины из-за частных отмен заказа

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Shutterstock/FOTODOM

«‎Яндекс такси» запустит новый алгоритм, замедляющий поиск машины для пользователей, которые часто отменяют заказы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

«‎Яндекс такси» будет стимулировать пассажиров меньше отменять заказы без необходимости, чтобы сдерживать рост цен за счет более оптимального распределения времени водителей», — заявил агрегатор.

Отмечается, что система будет учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя. На основе последних 30 заказов пассажиру присвоят один из трех статусов: «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок». Во втором случае поиск машины будет занимать больше времени, а в третьем, помимо длинного ожидания, станет недоступна опция заказа нескольких такси.

При этом агрегатор подчеркнул, что алгоритм не будет засчитывать вынужденные отмены, например, когда автомобиль едет дольше, чем рассчитывалось изначально. Сервис предупредит о нововведении в самом в приложении, там же можно будет посмотреть свой показатель отмен.

До этого «‎Яндекс Такси»‎ объявил, что снизит комиссию для водителей в периоды повышенного спроса. Агрегатор подчеркнул, что из-за дефицита кадров в отрасли этот принцип будет действовать на постоянной основе.

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