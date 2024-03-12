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Названы способы, как отучить автоматическую коробку «пинаться»

Автоэксперт Шпикалов назвал три способа, как отучить дергаться коробку передач

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Существует три способа, как своими силами отучить дергаться автоматическую коробку передач. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексея Шпикалова.

«Во-первых, рекомендую убедиться в том, что уровень масла находится в пределах нормы, так как недостаточное его количество может привести к неплавным переключениям передач», — посоветовал автоэксперт.

Вторым шагом можно произвести замену масла, поскольку нередко «автомат» начинает «пинаться», если оно грязное и некачественное.

Третий способ решить проблему — обновить или перекалибровать программное обеспечение АКПП.

Автоэксперт добавил, что остальные методы уже относятся к диагностике и дефектовке «автомата». Он также порекомендовал обращаться в сервис, чтобы «избежать возможных повреждений и гарантировать эффективное устранение неполадок в коробке передач».

До этого водителям рассказали, как подготовить автомобиль к весне. По словам автоэкспертов, в это время года необходимо не только поменять резину, но и заменить фильтры и щетки стеклоочистителя.

Ранее россиянам перечислили типичные уловки недобросовестных гаишников.

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