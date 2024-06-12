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Продюсер раскрыл, сколько Гагарина зарабатывает за концерт

Продюсер Дворцов заявил, что Гагарина получает 10 млн рублей за концерт

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Пресс-служба Полины Гагариной

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Страсти», что гонорар певицы Полины Гагариной составляет от семи до десяти миллионов рублей за выступление.

Дворцов предположил, что грядущий концерт Гагариной в «Лужниках» может выйти ей в «ноль». По словам продюсера, аренда площадки на вечер составляет 10 миллионов рублей.

«Поэтому по большей части действительно Полина уходит в «ноль», а то ли в большущий минус с тем же логистическим расчетом. Это команда, танцоры, билетеры, охрана и тому подобное. Соответственно, на это уходит большое количество и времени, энергии и, безусловно, денежного эквивалента», — отметил Дворцов.

В июне Гагарина отказалась озвучивать цену за концерт в «Лужниках». Она призналась, что не получит прибыли со своего концерта в «Лужниках», отметив, что он станет благотворительным.

Гагарина планирует выступить в «Лужниках» 29 июня. Она станет первой девушкой, которая организует настолько масштабное мероприятие на этой сцене. Режиссером-постановщиком шоу выступил Максим Мартынов.

Ранее Гагарина рассказал о романе сына с участницей шоу «Голос».

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