В Башкирии жители пожаловались на нашествие белых бабочек

Жители Баймакского района Республики Башкортостан пожаловались на нашествие белых бабочек (бабочка боярышница, или боярышница чернопятнистая). Об этом пишет Telegram-канал «Моя Уфа».

Как сообщает канал, бабочками усыпаны обочины дорог села Ишей в сторону Зилаирского, Бурзянского, Хайбуллинского районов. Они разбиваются о стекла автомобилей и оставляют следы.

Местные жители рассказывают, что бабочек настолько много, что иногда они создают аварийную ситуацию на дорогах. По их словам, они уже третий год наносят огромный урон лесному хозяйству района, не давая деревьям получать питательные вещества, особенно они предпочитают березы.

Сами белые бабочки безвредные, так как питаются нектаром цветов, однако в связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год они представляют большую опасность. Особенно большой вред эти бабочки наносят после появления второго поколения.

Они повреждают до 230 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений.

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