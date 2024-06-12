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В парламенте Швейцарии предложили покончить с «туризмом» беженцев

В Швейцарии хотят выгнать беженцев, которые периодически возвращаются на Украину

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Global Look Press

В Швейцарии хотят выгнать беженцев, которые периодически возвращаются на Украину, а потом обратно приезжают в страну для того, чтобы воспользоваться правами беженцев. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента, Совета кантонов.

Украинским беженцам, прибывшим в Швейцарию после начала специальной военной операции, обычно предоставляется специальный статус S, который наделяет беженцев определенными преимуществами.

Однако Совет кантонов отмечает, что некоторые беженцы злоупотребляют гостеприимством Швейцарии, когда получают пособие от страны, а затем возвращаются домой, на Украину, чтобы через несколько недель приехать в Швейцарию и восстановить статус беженца.

Совет кантонов поддержал инициативу депутата от Партии Центра (ПЦ) Бенедикта Вюрта — злоупотребляющие статусом беженца украинцы будут его лишены.

До этого в Европейском союзе предложили продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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