Рязанец избил водителя Lada, припарковавшегося на остановке

В Рязани водитель Kia Rio напал на водителя Lada Granta, припарковавшегося у автобусной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал RZN Life.

По его данным, конфликт произошел на улице Грибоедова. На видеозаписи видно, что водитель Kia Rio с цифрами 001 на номере остановился рядом с Lada Largus, подошел к нему, открыл дверь и напал на водителя, сидевшего за рулем. Агрессивный мужчина схватил его и нанес не менее трех ударов кулаком, а затем ударил сидевшего за рулем ногой.

После этого он вернулся к своей Kia, сел за руль и уехал. О состоянии пострадавшего не сообщается.

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