Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рязанец избил водителя Lada, припарковавшегося на остановке

В Рязани мужчина из Kia с «красивым» номером избил ногами водителя Lada

close
100%
«RZN LIFE»' class="item-image" >
Телеграм-канал «RZN LIFE»

В Рязани водитель Kia Rio напал на водителя Lada Granta, припарковавшегося у автобусной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал RZN Life.

По его данным, конфликт произошел на улице Грибоедова. На видеозаписи видно, что водитель Kia Rio с цифрами 001 на номере остановился рядом с Lada Largus, подошел к нему, открыл дверь и напал на водителя, сидевшего за рулем. Агрессивный мужчина схватил его и нанес не менее трех ударов кулаком, а затем ударил сидевшего за рулем ногой.

После этого он вернулся к своей Kia, сел за руль и уехал. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Накануне во Владивостоке задержали мужчину, который стрелял на улице из сигнального револьвера и бросался на автомобили. Видеорегистратор одной из машин зафиксировал, как злоумышленник преградил ей путь, запрыгнул на капот и прижался лбом к ветровому стеклу.

Ранее в Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали тракториста, который после распития спиртного решил почистить снег у жилых домов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами