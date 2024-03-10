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Названо число российских машин в Литве, которым грозит конфискация

В Литве могут конфисковать несколько десятков российских автомобилей

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Mindaugas Kulbis/AP

В Литве в настоящее время находится около 50 автомобилей с российскими номерными знаками, участвующих в дорожном движении. С понедельника этим транспортным средствам грозит конфискация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Таможенного департамента Литвы Ирмину Фролову-Милашене.

«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», — приводит агентство слова Фроловой-Милашене в эфире национального радио LRT.

Таможенный департамент Литвы предупредил, что машины с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта, также автовладельцы могут перерегистрировать эти автомобили в Литве. После указанной даты автовладельцу грозит конфискация транспортного средства и штраф от €200 до €6 тыс.

Ограничения не распространяются на дипломатические машины, а также на те, которые следуют транзитом в Калининградскую область.

Ранее в Тюмени на Lada из кузова «КамАЗа» свалился тяжелый груз.

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