В России снизились цены на новые автомобили

В феврале 2024 года в России зафиксировано снижение средней стоимости на новые автомобили по сравнению с январем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авто.ру Оценка».

«Цены на новые машины уменьшились на 2%, до 3,6 млн рублей. Пересмотр прайс-листов объясняется перераспределением баланса спроса и предложения, вызванное высокой загруженностью дилерских складов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальное снижение цены зафиксировано у кроссовера Mitsubishi ASX — на 8% (цена составляет 3,3 млн рублей). Среди массовых моделей заметно снизилась цена седана Lada Vesta (–3%; 1,6 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (–2,3%; 4,4 млн рублей).

До этого сало известно, что в 2023 году обратившиеся за подбором автомобиля россияне чаща всего хотели купить Skoda Octavia, Kia Rio или Kia Ceed.

В топ-5 наиболее востребованных моделей автомобилей вошли также Hyundai Creta и Volkswagen Polo. Кроме того, популярностью пользовались Kia Sportage, BMW 3, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Renault Duster. Чаще всего автолюбители рассматривали для покупки машины с пробегом до 160 тыс. км. и ценой около 1,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи Jetour T2 за 3,7 млн рублей.